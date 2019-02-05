Ушел из жизни ветеран-дорожник Николай Измоденов, посвятивший М-10 «Россия» четверть века

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-05T12:13:06+03:00

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1 февраля ушел из жизни начальник автомобильной дороги Ордена Ленина Москва – Санкт-Петербург (1972 - 1999 гг.) Николай Измоденов.

Николай Иванович внес огромный вклад в развитие дорожной отрасли Российской Федерации. Результат его работы - это региональные и федеральные дороги Амурской, Владимирской, Московской, Тверской и Новгородской областей, а также Республики Башкирия.

Самой известной дороге страны - М-10 «Россия», соединяющей две российских столицы - он посвятил четверть века. Именно при Николае Измоденове ее стали расширять с двух до трех полос движения. Уже в 1970-е было понятно, что машин станет больше.

Трудовой коллектив автомобильной дороги Москва-Ленинград под руководством Николая Ивановича Измоденова 12 лет подряд лидировал во Всесоюзном социалистическом соревновании. Грандиозную славу получил опыт коллектива, которым руководил Николай Измоденов, по созданию 100-тонных термосов-бункеров. С их помощью практически беспрерывно на дорогу поставлялись асфальтобетонные смеси, что давало темп и качество. Кроме того, он внедрил использование скважин для добычи природных рассолов, применяемых для обработки покрытия автодорог на территории Тверской и Новгородской областей. Впервые на трассе М-10 в составе асфальтобетонной смеси применил резиновую крошку, что повысило сцепление и пластичность покрытия.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича Измоденова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, - отмечат коллектив ФКУ Упрдор «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU