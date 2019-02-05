Автоинспекторы задержали водителя маршрутки с поддельными документами в Твери

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-05T12:02:12+03:00

Во время проверки у инспекторы возникли сомнения в подлинности документов Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Твери автоинспекторы задержали водителя автобуса с поддельными правами, который возил пассажиров по маршруту №6. Остановили микроавтобус «Citroen» 4 февраля около 22:00.

Посмотрев документы, у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. На документах было указано, что их владелец 33-летний гражданин Киргизии. Однако инспекторы заметили, что перед ними гражданин России, родившийся в Узбекистане. Проверив его по информационной базе, они обнаружили, что мужчина действительно учился в автошколе и получил водительские права. Но их его лишили за нарушение ПДД РФ.

- Сотрудники ГИБДД отстранили водителя от управления транспортным средством, и составили в отношении него все необходимые административные материалы. Водитель был доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Жители города также могут сообщать автоинспекторам о наращениях. Достаточно просто позвонить в дежурную часть по телефонам: 58-04-00, 58-59-00 или 02. Назвать следует номер маршрута, государственный регистрационный знак, цвет, марку автомобиля и его направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU