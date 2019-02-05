19-летний водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию в Тверской области
Пострадала женщина-пассажир
Молодой человек невнимательно посмотрел по сторонам Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области на 29 километре автодороги Торжок – поселок Высокое Торжокского района столкнулись Газ 3110 («Волга») и «Рено Логан».
19-летний водитель вчера, 4 февраля около 11:00 выезжал на «Волге» направо со второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Логан», который ехал по главной дороге в прямом направлении.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы в результате столкновения получила 40-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU