19-летний водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-05T10:02:41+03:00

Молодой человек невнимательно посмотрел по сторонам Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области на 29 километре автодороги Торжок – поселок Высокое Торжокского района столкнулись Газ 3110 («Волга») и «Рено Логан».

19-летний водитель вчера, 4 февраля около 11:00 выезжал на «Волге» направо со второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Логан», который ехал по главной дороге в прямом направлении.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы в результате столкновения получила 40-летняя пассажирка иномарки. Ее доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU