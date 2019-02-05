2019-02-05T09:55:20+03:00
Происшествия

В Твери молодой парень попал под колеса легковушки

Потерпевшему понадобилась госпитализация
Альберт БОЙКОВ
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Парень попал с травмами в больницуПарень попал с травмами в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В понедельник, 4 февраля, в Твери на улице Туполева в районе дома №13А произошла авария, в результате которой пострадал 19-летний парень. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 01:40.

Полицейские сообщают, что потерпевший предположительно попал под колеса автомобиля «Citroen», когда пытался перейти дорогу в неположенном месте. В зоне видимости потерпевшего находился пешеходный переход, но до него он так и не добрался.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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