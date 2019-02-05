Молодой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
В Тверской области в деревне Селище-Хвошня произошел пожар. Информация о случившемся поступила спасателям в 18:10 4 февраля. На место происшествия выехали 5 единиц техники и 14 человек из отделений пожарно-спасательных частей №52, №66, №59, №38 и ДПК «Пеньково».
Потушить возгорание полностью удалось только в 21:25. За это время огонь успел уничтожить кровлю деревянного дома и повредить стены по всей площади. Сгорел еще нежилой дом, который стоял в трех метрах от жилого.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что причина пожара и ущерб устанавливаются.
В 20:23 пожарные обнаружили погибшего мужчину 1990 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU