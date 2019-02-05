Молодой мужчина погиб при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-05T09:21:41+03:00

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В Тверской области в деревне Селище-Хвошня произошел пожар. Информация о случившемся поступила спасателям в 18:10 4 февраля. На место происшествия выехали 5 единиц техники и 14 человек из отделений пожарно-спасательных частей №52, №66, №59, №38 и ДПК «Пеньково».

Потушить возгорание полностью удалось только в 21:25. За это время огонь успел уничтожить кровлю деревянного дома и повредить стены по всей площади. Сгорел еще нежилой дом, который стоял в трех метрах от жилого.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что причина пожара и ущерб устанавливаются.

В 20:23 пожарные обнаружили погибшего мужчину 1990 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU