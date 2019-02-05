Более 11 млн рублей заплатили браконьеры за причиненный ущерб в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-05T09:05:07+03:00

Выходить на охоту нужно только, имея необходимое разрешение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Тверской области стремятся повысить эффективность контроля в сфере охотопользования. Одним из основных направлений стала борьба с браконьерством. Для этого в лесных угодьях было увеличено количество охотинспекторов.

В 2018 году на территории Тверской области производственный охотничий контроль осуществляют 208 специалистов. За год инспекторы сделали более 4200 рейдов и составили 878 протоколов об административных правонарушениях в сфере охоты. Сумма взысканных штрафов составила более 2,8 млн рублей.

По выявленным инспекторами фактам браконьерства правоохранители возбудили 61 уголовное дело. 11 браконьеров было установлено. Они заплатили ущерб на сумму 2,3 млн рублей.

В областном правительстве сообщили, что также проведено 58 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере охотопользования. В итоге составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. Взыскан ущерб от незаконных действий и деятельности на сумму свыше 6,1 млн рублей.

В 2019 году количество рейдов и охраны планируется увеличить.

ИСТОЧНИК KP.RU