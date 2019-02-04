В день памяти А. С. Пушкина в Твери состоится премьера поэтического моноспектакля «Н. к. ш. п.»

4 Февр. 21:19 2019-02-04T21:22:54+03:00

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10 февраля в 16 часов в Славянском зале библиотеки именги Горького Твери, в день памяти А. С. Пушкина, состоится премьера поэтического моноспектакля «Н. к. ш. п.» (переводы и подражания). Исполнитель - Лёша Зинатулин.

В спектакле «Н. к. ш. п.» прозвучат пушкинские переводы, вольные переложения и стилизации в особом жанре «подражания».

Первую публикацию «К другу стихотворцу» в журнале «Вестник Европы» за 1814 год поэт подписал «Александр Н. к. ш. п.» (пародируя псевдоним дядюшки Василия Львовича, Пушкин поставил согласные буквы фамилии в обратном порядке).

Анаграмма «Н. к. ш. п.» определила перевернутую хронологию сценического действия: от смерти и преддуэльных событий к лицейским годам и рождению. Знакомые со школы стихотворения А. С. Пушкина предстанут в театральном прочтении. Но начнётся путешествие на необычном снежном корабле – буере.

- Приглашаем всех желающих! Приходите! Будет интересно и необычно! - приглашают организаторы.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU