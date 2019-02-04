Персональная выставка художника Станислава Никитина «Исповедь дилетанта» открывается в Твери

4 Февр. 21:11 2019-02-04T21:23:44+03:00

В экспозиции представлено свыше 50 произведений художника – это живопись, рисунок, резьба по дереву, чеканка и маркетри

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5 февраля в Музейно-выставочном центре имени Л. Чайкиной Тверского областного дома народнорго творчества состоится открытие персональной выставки художника Станислава Никитина «Исповедь дилетанта».

В экспозиции представлено свыше 50 произведений художника – это живопись, рисунок, резьба по дереву, чеканка и маркетри.

Станислав Николаевич Никитин родился в 1943 году в городе Вышний Волочёк. Свои детские годы он провёл недалеко от знаменитой академической дачи художников имени Николая Репина, где впервые почувствовал в себе тягу к творчеству.

После срочной воинской службы Станислав Никитин поступил в Ленинградский физкультурный институт, затем служил в армии. Однако желание творить не ушло. На службе продолжал заниматься резьбой по дереву, чеканкой и живописью.

В 1986 году в Твери состоялась его первая выставка, где были представлены произведения, выполненные из дерева, а в 1987 году публика увидела картины художника.

За годы творчества Станислав Никитин перепробовал себя в самых разных ипостасях. Сам художник иронично называет себя «дилетантом», ведь он действительно не получил профессионального художественного образования. Но каждое из своих произведений он создаёт на высоком профессиональном уровне и является постоянным участником различных всероссийских, областных и городских выставок.

Сам автор скромно отмечает: «мои симпатии к живописи настолько сильны, что я до сих пор продолжаю с ней флиртовать.

Адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Открытие в 15.00.

Выставка будет работать до 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU