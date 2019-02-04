2019-02-04T17:24:30+03:00
Общество

Опубликованы образцы всероссийских проверочных работ и график их проведения в 2019 году в Тверской области

Информация даст возможность составить представление о будущих заданиях проверочных работ
Виктория ТУШКОВА
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Проверочные работы школьники напишут веснойПроверочные работы школьники напишут веснойФото: Роман ЗЛОБИН
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Как сообщает региональное министерство образования, Федеральный институт оценки качества образования опубликовал на своем сайте образцы и описания всероссийских проверочных работ (ВПР), которые пройдут в 2019 году для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов, в том числе и в Тверской области.

Эта информация даст возможность учащимся и преподавателям составить представление о структуре проверочных работ, количестве заданий, их форме и уровне сложности, и так далее.

График проведения проверочных работ уже утверждён. В 2019 году они пройдут с 5 марта по 25 апреля.

Отметим, что для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов написание ВПР является обязательным, а в 7-х и 11-х классах проверочные работы проводятся по решению школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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