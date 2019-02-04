"Буханка" врезалась в столб на Красинском мосту в Твери

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-04T17:16:20+03:00

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В Твери «Буханка» врезалась в опору уличного освещения на Красинском мосту. Авария произошла около 11:30 4 февраля. Автомобиль УАЗ ехал в сторону Затверечья.

По предварительной информации, у водителя автомобиля случился приступ эпилепсии. Он потерял управление, и машина съехала на обочину, где и врезалась в столб. Подробности случившегося устанавливаются.

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что водитель серьезных травм не получил. Однако после случившегося его на «скорой» госпитализировали в Городскую больницу скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU