12-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой в Твери

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-04T15:20:16+03:00

.девочка обратилась за помощью уже после столкновения Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Твери в аварии пострадала 12-летняя девочка. В пятницу, 1 февраля около 13:00 в районе дома № 27 на проспекте Победы столкнулись маршрутное такси №33К и легковушка.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что второй участник дорожно-транспортного происшествия не установлен (это был автомобиль черного цвета, типа FORD или DAEWOO).

По предварительным данным было установлено, что а аварии никто не пострадал. Однако позднее в медицинское учреждение обратилась 12-летняя девочка- пассажир маршрутного такси №33К.

По факту случившегося проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU