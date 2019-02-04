2019-02-04T15:20:16+03:00
Происшествия

12-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой в Твери

В случившемся разбираются автоинспекторы
Виктория ЖУКОВА
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.девочка обратилась за помощью уже после столкновения.девочка обратилась за помощью уже после столкновенияФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери в аварии пострадала 12-летняя девочка. В пятницу, 1 февраля около 13:00 в районе дома № 27 на проспекте Победы столкнулись маршрутное такси №33К и легковушка.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что второй участник дорожно-транспортного происшествия не установлен (это был автомобиль черного цвета, типа FORD или DAEWOO).

По предварительным данным было установлено, что а аварии никто не пострадал. Однако позднее в медицинское учреждение обратилась 12-летняя девочка- пассажир маршрутного такси №33К.

По факту случившегося проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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