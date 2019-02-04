2019-02-04T14:34:00+03:00
Происшествия

В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в угоне

Любитель чужих автомобилей уже был судим
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина признался в преступлении полицейскимМужчина признался в преступлении полицейскимФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Осташкова Тверской области с заявлением о пропаже автомобиля обратилась 56-летняя женщина. Потерпевшая рассказала о том, что неизвестный угнал ночью из под окон её "ВАЗ".

На место преступления отправились полицейские, которые побеседовали с потерпевшей, а так же составили описание автомобиля. Составленная ориентировка была направлена патрульным экипажам.

Спустя несколько часов автомобиль был найден на окраине города. Криминалисты изъяли следы рук и обуви предполагаемого злоумышленника. В кратчайшие сроки удалось задержать и подозреваемого. Им оказался ранее судимый и безработный 36-летний житель Осташковского района. Подозреваемый уже признался в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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