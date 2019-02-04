2019-02-04T11:12:52+03:00
Происшествия

В Твери водитель умудрился сбить свою пассажирку

Женщина самостоятельно обратилась за помощью
Альберт БОЙКОВ
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Женщина сама обратилась за помощью к медикамЖенщина сама обратилась за помощью к медикамФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 3 февраля, в Твери на Беляковском переулке в районе дома №20А, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадала 34-летняя женщина. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 08:45.

Полицейские выяснили, что 23-летний водитель "Renault SR" двигаясь задним ходом сбил 34-летнюю женщину, которая только вышла из автомобиля, и забирала из него вещи. В момент аварии потерпевшая находилась у правой задней двери.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина самостоятельно обратилась в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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