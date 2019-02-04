Десятки домов вновь днем останутся без света в Твери

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-04T08:08:34+03:00

Свет будут отключать на несколько часов днем Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Твери продолжаются плановые работы на объектах городского электросетевого комплекса. Это значит, что жителей вновь ожидают дневные отключения электроэнергии. С 4 по 8 февраля работы будут проходить во всех районах города.

Сегодня, 4 февраля без света останутся три района – Московский, Пролетарский и Центральный.

С 10:00 до 16:00 электроэнергии не будет в отдельных домах по улицам: 2-я Пролетарская, Макарова, Пионерская, 1-я и 2-я Трусова. С 9:30 до 12:00 работы пройдут на проспекте Чайковского и улице Ерофеева, а с 10:00 до 16:00 – на улицах Односторонняя, Тихвинская, Троицкая, Дмитрия Донского. Также с 13:30 до 16:00 не будет электричества у жителей ряда домов в «Южном»: на улице Королева и Октябрьском проспекте.

Завтра, 5 февраля отключения затронут Заволжский и Центральный районы. 6 февраля перерыв, а 7 февраля работы запланированы в Московском, Заволжском и Центральном районах.

В пятницу, 8 февраля без света будут жители Пролетарского и Заволжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU