В Тверской области 36 человек проходят обучение в «школе замещающей семьи»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-03T16:08:19+03:00

Кто-то из ребят в скором времени обзаведется семьей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшее время эти люди собираются взять детей оставшихся без родителей

Изменить размер текста: A A

В Тверской области проходят обучение 36 человек, которые планируют взять на воспитание ребенка оставшегося без попечения родителей. В «школе замещающей семьи» гражданам рассказывают о правовой, педагогической и психологической стороне вопроса.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает о том, что сначала года в регионе идет работа мобильной службы «Семейная консультация». Специалисты-психологи выезжая в муниципалитеты оказывают помощь семьям с детьми, в том числе и замещающим семьям. Так, в январе были проведены психологические консультации с тремя семьями в Краснохолмском районе.

Получить квалифицированную психологическую помощь и поддержку могут все замещающие семьи региона. Чтобы получить консультацию необходимо позвонить по телефону (84822) 690-890.

ИСТОЧНИК KP.RU