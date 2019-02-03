В Твери вспомнили героев Сталинграда

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-03T15:24:15+03:00

76 лет назад завершилась одно из самых кровопролитных сражений ВОВ

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В субботу, 2 февраля, на площади у Обелиска Победы прошел митинг, посвященный 76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Отдать дань памяти павшим героям пришли ветераны, представители общественных организаций, военно-патриотических клубов, молодежь и городские власти.

Как сообщает управление информации администрации Твери, В рамках акции "Сталинград -76»" воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол» встали на вахту Памяти к Обелиску Победы, которая продлилась ровно 76 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU