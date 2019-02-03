В Твери вспомнили героев Сталинграда
76 лет назад завершилась одно из самых кровопролитных сражений ВОВ
Вахта длилась 76 минут Фото: Управление информации администрации Твери
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В субботу, 2 февраля, на площади у Обелиска Победы прошел митинг, посвященный 76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Отдать дань памяти павшим героям пришли ветераны, представители общественных организаций, военно-патриотических клубов, молодежь и городские власти.
Как сообщает управление информации администрации Твери, В рамках акции "Сталинград -76»" воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол» встали на вахту Памяти к Обелиску Победы, которая продлилась ровно 76 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU