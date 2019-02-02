В Тверской области внедорожник вылетел в кювет и перевернулся
Водитель попал в больницу
В ДТП пострадал водительФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В субботу, 2 февраля, на 62-км Старицкого шоссе, проходящего через Тверскую область, произошла авария, в которой пострадал 39-летий мужчина. Авария случилась, когда на часах было 13:20.
Установлено, что 39-летний водитель «Mitsubishi Pajero» потерял управлением над автомобилем, и вылетев в кювет перевернулся.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU