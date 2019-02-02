2019-02-02T18:22:30+03:00
Происшествия

В Тверской области внедорожник вылетел в кювет и перевернулся

Водитель попал в больницу
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В ДТП пострадал водительВ ДТП пострадал водительФото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В субботу, 2 февраля, на 62-км Старицкого шоссе, проходящего через Тверскую область, произошла авария, в которой пострадал 39-летий мужчина. Авария случилась, когда на часах было 13:20.

Установлено, что 39-летний водитель «Mitsubishi Pajero» потерял управлением над автомобилем, и вылетев в кювет перевернулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На сайте «КП-«Тверь» продолжается голосование за самую красивую девушку
Грудной ребенок пострадал в ДТП в Твери
В Твери ТСЖ заплатит мужчине за испорченный «Lexus»
«Контроль трезвости» вновь проходит на территории Тверской области
Полицейские накрыли в Тверской области притон с наркоманами
В Тверской области коммерсанта подозревают в незаконной разработке карьера
В Твери могут появиться новые автобусы большой и средней вместимости
В Твери заработал «Цифровой детский сад»
Юбилеи русских драматургов отметят в Тверском театре драмы спектаклями «Урок дочкам» и «Сестра Надежда».
На ремонт культурно-досуговый центр в Кимрском районе Тверской области уйдет более 6 млн рублей
На рынках в Тверской области продавали продукцию сомнительного качества
Площадку для сдачи нормативов ГТО установят в Торопецком районе Тверской области
Пьяный житель Твери стал хулиганить и бить полицейского головой
Более 10 млрд рублей направлено в Тверской области на соцподдержку населения
В Тверской области мужчина похитил банковскую карту своей знакомой