В Тверской области внедорожник вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 18:22 2019-02-02T18:22:30+03:00

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В субботу, 2 февраля, на 62-км Старицкого шоссе, проходящего через Тверскую область, произошла авария, в которой пострадал 39-летий мужчина. Авария случилась, когда на часах было 13:20.

Установлено, что 39-летний водитель «Mitsubishi Pajero» потерял управлением над автомобилем, и вылетев в кювет перевернулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU