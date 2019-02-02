В Твери ТСЖ заплатит мужчине за испорченный «Lexus»
На автомобиль упала ледяная наледь
ТСЖ компенсирует мужчине ущерб Фото: REUTERS
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В Твери ТСЖ придется заплатить автомобилисту 202 тысячи рублей за разбитый «Lexus». В марте 2018 года на дорогостоящую машину припаркованную возле дома № 44 по улице Желябова упала наледь, а её владельцу в итоге пришлось расстаться со значительной суммой денег ради ремонта.
Суд первый инстанции вынес решение, согласно которому истец понес материальный ущерб в 202 тысячи рублей из-за неисполнения ТСЖ обязанности по очистке крыши от снега и наледи.
Представители ТСЖ подали аппеляцию в Тверской областной суд, однако предыдущее решение в итоге было оставлено без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU