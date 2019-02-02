В Твери ТСЖ заплатит мужчине за испорченный «Lexus»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-02T14:33:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери ТСЖ придется заплатить автомобилисту 202 тысячи рублей за разбитый «Lexus». В марте 2018 года на дорогостоящую машину припаркованную возле дома № 44 по улице Желябова упала наледь, а её владельцу в итоге пришлось расстаться со значительной суммой денег ради ремонта.

Суд первый инстанции вынес решение, согласно которому истец понес материальный ущерб в 202 тысячи рублей из-за неисполнения ТСЖ обязанности по очистке крыши от снега и наледи.

Представители ТСЖ подали аппеляцию в Тверской областной суд, однако предыдущее решение в итоге было оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU