В Твери могут появиться новые автобусы большой и средней вместимости

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-02T09:40:36+03:00

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В пятницу, 1 февраля, губернатор Тверской области провел совещание, на котором был рассмотрен вопрос организации пассажирских перевозок в Верхневолжье. В обсуждении участвовали председатель, а также члены регионального правительства.

Так, одной из главных тем обсуждения стало развитие автобусных перевозок в областном центре. Коллегия приняла решение, что основной акцент планируется сделать на внедрении автобусов большой и средней вместимости.

Кроме того, собравшиеся обсудили вопросы организации оплаты в общественном транспорте, обновления подвижного состава, льготного проезда отдельных категорий граждан. Были и рассмотрены перспективы трамвайного движения в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU