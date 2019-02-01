В Твери заработал «Цифровой детский сад»

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-01T19:18:12+03:00

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В Твери сегодня, 1 февраля открылась инновационная площадка «Цифровой детский сад». Находится она на базе Тверского педагогического колледжа. На реализацию этого проекта было направлено свыше 2,4 млн рублей. Средства поступали в 2017 и 2018 годах – это грантовая поддержка и субсидии из областного бюджета, а также внебюджетные средства колледжа.

«Цифровой детский сад» обеспечивает более высокий уровень подготовки специалистов среднего профессионального образования. Новое образование могут получить как молодые, так и опытные специалисты дошкольных учреждений.

Учеба проходит в семи кабинетах, которые оснащены современным интерактивным оборудованием и учебно-методическими материалами. Например, установлена образовательная система EduQuest, интерактивные кубы и smart-панель, конструкторы LEGO для занятий по робототехнике, мобильный планетарий, интерактивная песочница, учебное оборудование для изучения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU