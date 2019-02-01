На ремонт культурно-досуговый центр в Кимрском районе Тверской области уйдет более 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-01T18:35:14+03:00

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В Тверской области планируют отремонтировать культурно-досуговый центр. Находится здание в деревне Малое Василёво Кимрского района.

С просьбой оказать содействие в ремонте директор учреждения Валентина Новикова обратилась к губернатору Игорю Рудени во время личного приёма граждан, который состоялся 1 февраля.

Женщина рассказала, что зданию уже необходим капитальный ремонт фасада.

В областном правительстве рассказали, что губернатор подчеркнул: к детальному обсуждению темы можно будет перейти после осмотра здания, участие в котором примут эксперты Министерства строительства Тверской области, депутаты.

На базе этого культурно-досугового центра работают 18 творческих объединений для детей и взрослых, регулярно проводятся концерты, фестивали, конкурсы, кинопоказы.

Проектно-сметная документация по ремонту объекту была подготовлена в 2017 году администрацией сельского поселения. Примерная стоимость работ - порядка 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU