2019-02-01T16:40:51+03:00
Общество

Пьяный житель Твери стал хулиганить и бить полицейского головой

За это его ждет наказание
Виктория ЖУКОВА
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Стражи порядка надели на дебошира наручники, а тот разозлилсяСтражи порядка надели на дебошира наручники, а тот разозлилсяФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери прокуратура Заволжского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о применения насилия в отношении представителя власти.

В ночь на 10 ноября 2018 года обвиняемый мужчина, выпив алкоголя, стал нарушать общественный порядок. Причем ранее он неоднократно был судим. Чтобы усмирить хулигана, очевидцы вызвали полицейский наряд.

Стражи порядка надели на дебошира наручники, чтобы доставить его в отдел полиции. Но мужчине это не понравилось, и он стал бить головой оперативников.

- Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Твери для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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