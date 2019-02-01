2019-02-01T15:41:45+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина похитил банковскую карту своей знакомой

Злоумышленника будет думать над своим поступком в исправительной колонии особого режима
Альберт БОЙКОВ
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Суд признал мужчину виновнымСуд признал мужчину виновнымФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Ржевском городском суде вынесли приговор мужчине, который похитил банковскую карту своей знакомой.

Было установлено, что злоумышленник находясь в квартире женщины незаметно достал из сумки её банковскую карту, после чего отправился в соответствующий банк и снял 18 тыс. 300 рублей. Эту сумму мужчина потратил их на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба Ржевского городского суда Тверской области, мужчину признали виновным в преступлении и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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