В Тверской области мужчина похитил банковскую карту своей знакомой
Злоумышленника будет думать над своим поступком в исправительной колонии особого режима
Суд признал мужчину виновнымФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Ржевском городском суде вынесли приговор мужчине, который похитил банковскую карту своей знакомой.
Было установлено, что злоумышленник находясь в квартире женщины незаметно достал из сумки её банковскую карту, после чего отправился в соответствующий банк и снял 18 тыс. 300 рублей. Эту сумму мужчина потратил их на личные нужды.
Как сообщает пресс-служба Ржевского городского суда Тверской области, мужчину признали виновным в преступлении и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU