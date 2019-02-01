Новый заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора назначен в Тверской области
- 1 февраля 2019 года Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса Павел Колесник назначен на должность заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - заместителя главного государственного санитарного врача по Тверской области, - сообщает региональное управление ведомства.
Павел Александрович в 2008 году окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. Получил специальность "медико-профилактическое дело", квалификацию - врач.
С 2009 по 2019 годы работал специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом и заместителем начальника отдела санитарного надзора.
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