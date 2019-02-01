В феврале мобильный офис Пенсионного фонда посетит девять районов Тверской области
На выездном приёме принимаются заявления на получение сертификата на маткапитал и на отказ от получения набора социальных услуг. У специалистов фонда можно проконсультироваться относительно документов для оформления пенсии и получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, они также разъяснят другие вопросы - как частным лицам, так и работодателям - сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.
График работы выездного офиса ПФР в феврале:
4 февраля - дер. Берёзовский рядок Бологовского района;
6 февраля - пос. Овсище Вышневолоцкого района;
12 февраля - пос. Белый Городок Кимрского района;
13 февраля - село Заовражье Кувшиновского района;
15 февраля - пос. Старое Мелково Конаковского района;
19 февраля - пос. городского типа Суховерково Калининского района;
20 февраля - пос. Нерль Калязинского района;
26 февраля - село Вёски Лихославльского района;
27 февраля - ст. Старица Старицкого района.
ИСТОЧНИК KP.RU