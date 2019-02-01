В феврале мобильный офис Пенсионного фонда посетит девять районов Тверской области

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-01T09:53:02+03:00

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На выездном приёме принимаются заявления на получение сертификата на маткапитал и на отказ от получения набора социальных услуг. У специалистов фонда можно проконсультироваться относительно документов для оформления пенсии и получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, они также разъяснят другие вопросы - как частным лицам, так и работодателям - сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

График работы выездного офиса ПФР в феврале:

4 февраля - дер. Берёзовский рядок Бологовского района;

6 февраля - пос. Овсище Вышневолоцкого района;

12 февраля - пос. Белый Городок Кимрского района;

13 февраля - село Заовражье Кувшиновского района;

15 февраля - пос. Старое Мелково Конаковского района;

19 февраля - пос. городского типа Суховерково Калининского района;

20 февраля - пос. Нерль Калязинского района;

26 февраля - село Вёски Лихославльского района;

27 февраля - ст. Старица Старицкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU