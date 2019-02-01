Водитель без прав пострадал в ДТП под Тверью
Аналогичная участь постигла его пассажирку
Потерпевшим понадобилась госпитализацияФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 31 января, на 9 км автомобильной дороги Тверь-Сахарово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась, когда на часах было около 17:30.
Дорожные полицейские выяснили, что 46-летний водитель "Нивы" не справился с управлением, и выехав на встречную полосу врезался в "Chevrolet". В результате аварии в больницу попал 21-летний водитель иномарки и его 26-летняя пассажирка.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, позже выяснилось, что обладатель "Chevrolet" не имел водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU