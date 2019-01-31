2019-01-31T21:04:54+03:00
Звезды

Альтернативный этноэкстрим представит в Твери группа "Ива Нова"

Начало концерта в 18.30
Ирина ТАРАСОВА
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2 февраля в Твери пройдет концерт группы "ИВА НОВА".

ИВА НОВА - это альтернативный этноэкстрим, который экспериментально сочетает в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техноритмы и авангардные шумовые эффекты. С группой ИВА НОВА пишется один из самых уникальных голосов планеты Альберт Кувезин и сотрудничают музыканты группы «АукцЫон».

Залихватскую удаль и не по-женски мощный драйв питерские девушки сочетают с этническими экспериментами и мелодическими интерпретациями: играют стильно, умело и непросто.

На протяжении 15 лет коллектив, помимо выступлений в России, гастролирует в странах Европы.

ИВА НОВА – не только частый участник всевозможных полистилистических фестивалей, но и яркий представитель русской культуры за рубежом.

Клуб Биг Бен

ул. Брагина, 2

2 февраля в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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