Альтернативный этноэкстрим представит в Твери группа "Ива Нова"
2 февраля в Твери пройдет концерт группы "ИВА НОВА".
ИВА НОВА - это альтернативный этноэкстрим, который экспериментально сочетает в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техноритмы и авангардные шумовые эффекты. С группой ИВА НОВА пишется один из самых уникальных голосов планеты Альберт Кувезин и сотрудничают музыканты группы «АукцЫон».
Залихватскую удаль и не по-женски мощный драйв питерские девушки сочетают с этническими экспериментами и мелодическими интерпретациями: играют стильно, умело и непросто.
На протяжении 15 лет коллектив, помимо выступлений в России, гастролирует в странах Европы.
ИВА НОВА – не только частый участник всевозможных полистилистических фестивалей, но и яркий представитель русской культуры за рубежом.
Клуб Биг Бен
ул. Брагина, 2
2 февраля в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU