Управляющие компании Твери заплатили более 1 млн рублей штрафов за плохую уборку дворов
В Твери администрация районов в ежедневном режиме проверяет качество и своевременность проведения работ по содержанию придомовых территорий. В настоящее время, например, актуальна расчистка от снега.
В Московском районе в этого году уже обследовали 307 дворов. В 98 из них работы были выполнены плохо. Управляющие компании получили соответствующие предписания об устранении недостатков. 10 организаций проигнорировали требования и получили протоколы об административном правонарушении.
Такие протоколы рассматривает административная комиссия. По данным на 31 января, с начала зимнего сезона рассмотрено уже 35 административных дел о некачественной уборке снега во дворах. Решение по ним вступили в законную силу, общая сумма штрафов составила 1 миллион 164 тысячи рублей. Об этом сообщили в администрации Твери
ИСТОЧНИК KP.RU