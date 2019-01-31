Управляющие компании Твери заплатили более 1 млн рублей штрафов за плохую уборку дворов

СЕГОДНЯ 19:18 2019-01-31T19:18:35+03:00

Такого во дворах не должно быть Фото: Виктория ЖУКОВА

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В Твери администрация районов в ежедневном режиме проверяет качество и своевременность проведения работ по содержанию придомовых территорий. В настоящее время, например, актуальна расчистка от снега.

В Московском районе в этого году уже обследовали 307 дворов. В 98 из них работы были выполнены плохо. Управляющие компании получили соответствующие предписания об устранении недостатков. 10 организаций проигнорировали требования и получили протоколы об административном правонарушении.

Такие протоколы рассматривает административная комиссия. По данным на 31 января, с начала зимнего сезона рассмотрено уже 35 административных дел о некачественной уборке снега во дворах. Решение по ним вступили в законную силу, общая сумма штрафов составила 1 миллион 164 тысячи рублей. Об этом сообщили в администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU