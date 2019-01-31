2019-01-31T17:30:58+03:00
Происшествия

Полицейские задержали в Твери мужчину с крупной партией "тяжелых" наркотиков

Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
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Запрещенные вещества мужчина собирался продать Фото: УМВД РФ по Тверской областиЗапрещенные вещества мужчина собирался продать Фото: УМВД РФ по Тверской области
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В Заволжском районе Твери полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Во время досмотра 36-летнего мужчины у него было обнаружено два свертка с порошкообразным веществом.

Позже экспертиза установила, что подозреваемый прятал более четырех граммов полусинтетического опиоидного наркотика. По данным силовиков мужчина собирался распространять запрещенные вещества без непосредственного контакта с потребителями.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела. Если вина подозреваемого будет доказана, он может провести в заключении до 20 лет. Мужчина находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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