Полицейские задержали в Твери мужчину с крупной партией "тяжелых" наркотиков
В Заволжском районе Твери полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Во время досмотра 36-летнего мужчины у него было обнаружено два свертка с порошкообразным веществом.
Позже экспертиза установила, что подозреваемый прятал более четырех граммов полусинтетического опиоидного наркотика. По данным силовиков мужчина собирался распространять запрещенные вещества без непосредственного контакта с потребителями.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела. Если вина подозреваемого будет доказана, он может провести в заключении до 20 лет. Мужчина находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU