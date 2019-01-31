Школьники из Твери съездили в город-побратим Оснабрюк

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-31T16:21:15+03:00

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Школьники из Твери посетили город-побратим Оснабрюк. В поездку отправились учащиеся школы №35. Дети жили в немецких семьях и знакомились с аутентичной немецкой культурой.

Также молодые люди из Твери и Оснабрюка презентовали совместно разработанные проекты в Немецком федеральном фонде окружающей среды.

В администрации Твери рассказали, что школьникам показали главные достопримечательности города-побратима, также они побывала на официальном приёме у бургомистра. Школьники посетили зоопарк, музей Феликса Нуссбаума и поднялись на самую высокую башню Оснабрюка. В конце поездки был организован круглый стол, который проводили русские и немецкие педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU