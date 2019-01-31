2019-01-31T12:31:16+03:00
Общество

На перекрестке в центре Твери не работает светофор

На Тверском проспекте собирается пробка
Виктория ЖУКОВА
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Водителям следует удвоить бдительностьВодителям следует удвоить бдительностьФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В центре Твери не работает светофор. Примерно в 11:00 31 января были отключены все светофорные объекты, установленные по углам пересечения улицы Новоторжской и Тверского проспекта.

Причины сбоя работы объекта устанавливаются, а специалисты уже проинформированы о случившемся.

Напоминаем, что водителям следует руководиться знаками приоритета при проезде этого перекрестка. Также автомобилисты обязаны пропускать пешеходов, как только те вступили на «зебру».

В районе перекрестка уже собирается пробка. Двигается транспортный поток предельно медленно. Поэтому по возможности лучше объехать центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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