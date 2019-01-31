На перекрестке в центре Твери не работает светофор
На Тверском проспекте собирается пробка
Водителям следует удвоить бдительностьФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В центре Твери не работает светофор. Примерно в 11:00 31 января были отключены все светофорные объекты, установленные по углам пересечения улицы Новоторжской и Тверского проспекта.
Причины сбоя работы объекта устанавливаются, а специалисты уже проинформированы о случившемся.
Напоминаем, что водителям следует руководиться знаками приоритета при проезде этого перекрестка. Также автомобилисты обязаны пропускать пешеходов, как только те вступили на «зебру».
В районе перекрестка уже собирается пробка. Двигается транспортный поток предельно медленно. Поэтому по возможности лучше объехать центр города.
ИСТОЧНИК KP.RU