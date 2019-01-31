2019-01-31T09:05:46+03:00
Происшествия

Раскрываемость убийств в Тверской области следователями СК составила 90,4%

Ведомство подвело итоги работы прошлого года
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В 2018 году было раскрыто 38 преступлений прошлых летВ 2018 году было раскрыто 38 преступлений прошлых летФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В региональном Следственном комитете подвели итоги работы в 2018 году. В 2018 году улучшились показатели раскрываемости преступлений, связанных с причинением умышленного вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований до 100%, а раскрываемость убийств составила 90,4%.

В Тверской области было проведено 6818 проверки, по их результатам возбуждены 1376 уголовных дел. В работе у следователей находилось более 2,5 тысяч уголовных дел, что на 1,5% больше, чем в 2017 году.

Также в 2018 году было раскрыто 38 преступлений прошлых лет, в том числе 5 убийств и 2 изнасилования. 288 уголовных дел касалось преступлений, совершенных в отношении детей – это на 15,7% больше, чем в 2017 году. 111 из них уже направлены в суд.

Следователи СУ СК РФ по Тверской области в 2018 году возбудили в два раза больше уголовных дел против государственной власти, мошенничестве, о коррупции и взяточничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. К ответственности были привлечены 56 человек.

Еще в 2018 году было возбуждено 22 уголовных дела в сфере налогообложения, из них 13 уже направлены в суд.

Кроме того, большое внимание уделялось защите трудовых прав граждан. В 2018 году было расследовано 48 таких уголовных дел. Особое внимание в прошлом году уделялось рассмотрению обращений и заявлений граждан, их число увеличилось на 2,8%. На личном приеме руководители следственных органов приняли 958 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области
Бывшая сотрудница налоговой службы Твери получила условный срок за взятки и покушение на мошенничество
"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области
Водитель японского внедорожника попала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
По факту падения наледи с крыши дома на 10-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело
Во время пожара в жилом доме в Тверской области погибла женщина, а мужчина получил ожоги
В центре Твери утром встали троллейбусы
Две легковушки столкнулись ночью в центре Твери
Жителям Твери предлагают бесплатно пройти обучение на категорию «D» и поработать водителями автобусов
Более 400 поддельных денежных купюр было обнаружено в Тверской области в 2018 году
В Ботаническом саду Твери проходят зимние образовательные мастер-классы для детей и родителей
Следователи организовали проверку информации об опасности, подстерегающей учеников школы под Тверью
Ранее судимый житель Тверской области попался на краже
Лже-косметолог из Тверской области сделала женщине «инъекцию красоты» и деформировала ей веко
Ложные сообщения о заминировании получили 24 объекта в Твери
Предприниматель из Твери по поддельным документам получил налоговый вычет на сумму 2 млн рублей
В Тверской филармонии откроют мемориальную доску в честь Николая Сидельникова
Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области
Кашинский краеведческий музей отметит 100-летие со дня открытия
2260 единиц техники будут задействованы во время весеннего половодья в Тверской области
Пенсионеров приглашают посетить занятия на свежем воздухе в парке Победы Твери
Маршрутка протаранила трактор в Твери
Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор попал в реанимацию
Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери
В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери