Раскрываемость убийств в Тверской области следователями СК составила 90,4%

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-31T09:05:46+03:00

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В региональном Следственном комитете подвели итоги работы в 2018 году. В 2018 году улучшились показатели раскрываемости преступлений, связанных с причинением умышленного вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований до 100%, а раскрываемость убийств составила 90,4%.

В Тверской области было проведено 6818 проверки, по их результатам возбуждены 1376 уголовных дел. В работе у следователей находилось более 2,5 тысяч уголовных дел, что на 1,5% больше, чем в 2017 году.

Также в 2018 году было раскрыто 38 преступлений прошлых лет, в том числе 5 убийств и 2 изнасилования. 288 уголовных дел касалось преступлений, совершенных в отношении детей – это на 15,7% больше, чем в 2017 году. 111 из них уже направлены в суд.

Следователи СУ СК РФ по Тверской области в 2018 году возбудили в два раза больше уголовных дел против государственной власти, мошенничестве, о коррупции и взяточничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. К ответственности были привлечены 56 человек.

Еще в 2018 году было возбуждено 22 уголовных дела в сфере налогообложения, из них 13 уже направлены в суд.

Кроме того, большое внимание уделялось защите трудовых прав граждан. В 2018 году было расследовано 48 таких уголовных дел. Особое внимание в прошлом году уделялось рассмотрению обращений и заявлений граждан, их число увеличилось на 2,8%. На личном приеме руководители следственных органов приняли 958 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU