В Ботаническом саду Твери проходят зимние образовательные мастер-классы для детей и родителей

30 Янв. 23:38 2019-01-30T23:55:21+03:00

На мастер-классах гостей ждет и теория, и практика

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Ботанический сад Тверского госуниверситета проводит зимние образовательные мастер-классы для детей и их родителей, посвященные устройству растительного организма. Участники познают основы ботаники и почувствуют себя настоящими естествоиспытателями.

31 января 15:30 "Практичная красота цветка"

Где расскажут о значении цветков в жизни растения, как цветок получил яркую окраску по сравнению с листьями, для чего разные виды растений цветут в определенное время, и почему мы не замечаем цветения берез, кленов и сосен.

7 февраля 15:30 "Настоящее название клубники"

На встрече планируется разобраться, как же правильно называть плоды вишни, груши, баклажана и других растений. Узнать, что на самом деле малина - это не ягода, а много маленьких костянок, соединенных между собой, и почему апельсин получил сложное название - гесперидий, а сливу прозвали костянкой. И всё это на настоящих примерах!

14 февраля 15:30 "Для чего корень под землёй?"

Гости Сада выяснят, почему корень называют основным органом растения, как он оказался в почве и чем отличается от надземной части растения. Посмотрят, как появляются новые корни у молодых растений и даже на стебле у взрослых организмов.

Для участия в мастер-классах достаточно лишь приобрести входной билет в Сад: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры.

И записаться по телефону +7 910 53 81 335 или в личные сообщения Подолян Елене .

ИСТОЧНИК KP.RU