2019-01-30T23:55:21+03:00
Общество

В Ботаническом саду Твери проходят зимние образовательные мастер-классы для детей и родителей

Желающие могут записаться
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На мастер-классах гостей ждет и теория, и практикаНа мастер-классах гостей ждет и теория, и практика
Изменить размер текста:

Ботанический сад Тверского госуниверситета проводит зимние образовательные мастер-классы для детей и их родителей, посвященные устройству растительного организма. Участники познают основы ботаники и почувствуют себя настоящими естествоиспытателями.

31 января 15:30 "Практичная красота цветка"

Где расскажут о значении цветков в жизни растения, как цветок получил яркую окраску по сравнению с листьями, для чего разные виды растений цветут в определенное время, и почему мы не замечаем цветения берез, кленов и сосен.

7 февраля 15:30 "Настоящее название клубники"

На встрече планируется разобраться, как же правильно называть плоды вишни, груши, баклажана и других растений. Узнать, что на самом деле малина - это не ягода, а много маленьких костянок, соединенных между собой, и почему апельсин получил сложное название - гесперидий, а сливу прозвали костянкой. И всё это на настоящих примерах!

14 февраля 15:30 "Для чего корень под землёй?"

Гости Сада выяснят, почему корень называют основным органом растения, как он оказался в почве и чем отличается от надземной части растения. Посмотрят, как появляются новые корни у молодых растений и даже на стебле у взрослых организмов.

Для участия в мастер-классах достаточно лишь приобрести входной билет в Сад: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры.

И записаться по телефону +7 910 53 81 335 или в личные сообщения Подолян Елене .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи организовали проверку информации об опасности, подстерегающей учеников школы под Тверью
Ранее судимый житель Тверской области попался на краже
Лже-косметолог из Тверской области сделала женщине «инъекцию красоты» и деформировала ей веко
Ложные сообщения о заминировании получили 24 объекта в Твери
Предприниматель из Твери по поддельным документам получил налоговый вычет на сумму 2 млн рублей
В Тверской филармонии откроют мемориальную доску в честь Николая Сидельникова
Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области
Кашинский краеведческий музей отметит 100-летие со дня открытия
2260 единиц техники будут задействованы во время весеннего половодья в Тверской области
Пенсионеров приглашают посетить занятия на свежем воздухе в парке Победы Твери
Маршрутка протаранила трактор в Твери
Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор попал в реанимацию
Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери
В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери