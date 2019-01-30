В Тверской филармонии откроют мемориальную доску в честь Николая Сидельникова

СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-30T17:48:27+03:00

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В Тверской академической филармонии сегодня, 30 января пройдет вечер органной музыки. Перед зрителями выступит представительница знаменитой музыкальной династии Анастасия Сидельникова, лауреат международных конкурсов, известная московская органистка.

Во время антракта в фойе филармонии торжественно будет открыта мемориальная доска в честь Николая Михайловича Сидельникова – деда Анастасии. Он на протяжении нескольких лет работал художественным руководителем в Тверской филармонии, а также был музыкальным руководителем в театре драмы. Также Николай Сидельников является создателем городского симфонического оркестра. Он стал его вдохновителем и дирижером.

- Открытие памятной доски для любителей академической музыки станет знаком уважения яркому музыканту, много сделавшему для развития культуры тверского региона, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU