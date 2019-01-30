СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-30T16:39:38+03:00

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2 февраля Кашинский краеведческий музей отметит 100-летие со дня открытия. Первоначально музей назывался историко-археологическим и располагался в здании городской управы Кашина. На момент открытия его фонды насчитывали около пяти тысяч предметов.

Сохранился устав Кашинского общества изучения местного края, где говорится, что цель создания музея – это «пробуждение и развитие в местных жителях интереса к местному краю». С 1936 года и по сей день музей располагается в Входоиерусалимской церкви (памятник архитектуры VIII века).

Действующая экспозиция, созданная в 1992 году, занимает девять небольших залов на двух этажах и знакомит с историей края, его художественными ценностями и историческими реликвиями.

В честь большой даты запланированы праздничные мероприятия.

31 января в 16.00 в музее (Бассейная пл., д. 5) откроется выставка «Древности веков – вековому юбилею», на которой будут представлены археологические находки из фондов Тверского государственного объединённого музея. На выставке можно будет увидеть украшения, орудия, предметы быта, которыми пользовались жители средневекового Кашина. Вход на открытие выставки будет бесплатным, она продолжит работу до 20 марта 2019 года.

1 февраля в 14.00 в кашинском ДК (пл. Пролетарская, 19) состоится торжественный вечер «Юбилей в кругу друзей», посвящённый 100- летию музея. Он соберёт друзей музея, краеведов и всех неравнодушных к истории Кашинского края. Гости вечера вспомнят страницы вековой истории музея, почтут ветеранов и подведут итоги творческого конкурса, приуроченного к 100-летию музея. Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (48234) 2-08-76.

ИСТОЧНИК KP.RU