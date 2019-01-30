В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
Потерпевшая попала в больницу
Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 29 января, в Торжке Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пострадала 56-летняя женщина. Авария случилась на Калининском шоссе у дома №37А, когда на часах было 17:20.
Дорожные полицейские выяснили, что 36-летний водитель "Audi A4" сбил женщину, когда последняя переходила дорогу по пешеходному переходу.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая в аварии женщина была доставлена с различными травами в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU