60-летний мужчина убил свою сожительницу во время бытовой ссоры в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-30T12:15:26+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд отправил его в колонию на девять лет

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В Тверской области Ржевская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу об убийстве. Обвиняемый - 60-летний местный житель.

Следствие установило, что 28 июля прошлого года мужчина поругался со своей сожительницей. Бытовой конфликт произошел, когда пара находилась в своей квартире в поселке Заволжский.

Во время конфликта мужчина нанёс женщине один удар ножом в область шеи. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

- С учётом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU