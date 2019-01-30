60-летний мужчина убил свою сожительницу во время бытовой ссоры в Тверской области
В Тверской области Ржевская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу об убийстве. Обвиняемый - 60-летний местный житель.
Следствие установило, что 28 июля прошлого года мужчина поругался со своей сожительницей. Бытовой конфликт произошел, когда пара находилась в своей квартире в поселке Заволжский.
Во время конфликта мужчина нанёс женщине один удар ножом в область шеи. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
- С учётом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU