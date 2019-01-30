Водитель КАМАЗа собрал тройной “паровозик” на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области на 298 километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе грузовик собрал “паровозик”. Авария произошла 29 января около 13:00.
По информации региональной Госавтоинспекции 51-летний водитель автомобиля Камаз 5490-S5 в составе с полуприцепом Шмитц ехал в сторону Москвы. Подъезжая к регулируемому перекрестку, мужчина неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ 2108, за рулем которого была 31-летняя женщина. Легковушка остановилась на запрещающий сигнал светофора.
После удара ВАЗ начал неконтролируемое движении и врезался в автомобиль “Шевроле Ланос”, который также стоял на перекрестке.
Травмы в аварии получила женщина-водитель ВАЗа. Ее госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU