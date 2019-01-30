Водитель КАМАЗа собрал тройной “паровозик” на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-30T10:00:16+03:00

КАЗМАЗ решил не останавливаться на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской области

Две легковушки остановились на светофоре

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В Тверской области на 298 километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе грузовик собрал “паровозик”. Авария произошла 29 января около 13:00.

По информации региональной Госавтоинспекции 51-летний водитель автомобиля Камаз 5490-S5 в составе с полуприцепом Шмитц ехал в сторону Москвы. Подъезжая к регулируемому перекрестку, мужчина неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ 2108, за рулем которого была 31-летняя женщина. Легковушка остановилась на запрещающий сигнал светофора.

После удара ВАЗ начал неконтролируемое движении и врезался в автомобиль “Шевроле Ланос”, который также стоял на перекрестке.

Травмы в аварии получила женщина-водитель ВАЗа. Ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU