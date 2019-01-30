Соревнования по джип-триалу и джип-спринту "Лебедушкино озеро" переезжают на новое место под Тверью

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-30T09:11:56+03:00

«Лебедушкино озеро» в этом году отмечает юбилей Фото: vk.com/Джип-клуб "ЛЕБЁДУШКА"/ Анастасия Завьялова

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В Твери началась подготовка к соревнованиям по джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро», которые пройдут 24 февраля под Тверью. В этом году состязания отмечают 20-летие, поэтому участников ждет ряд приятных изменений.

«Лебедушкино озеро-2019» обещает стать более зрелищным, чем в предшествующие годы. Для гостей будет организована развлекательная программа: катание на собачьих упряжках, выставка военной техники и техники МЧС, стрелкового оружия, интерактивная площадка «Русские богатыри». Также соревнования переедут в «Парк «Полигон», который находится на 155-м километре трассы М-10.

На абсолютно новых и еще необкатанных трассах участники покажут трюки и перевороты. Все желающие смогут сделать запоминающиеся фото с подготовленными внедорожниками спортсменов и джип-клуба «Лебёдушка».

ИСТОЧНИК KP.RU