Соревнования по джип-триалу и джип-спринту "Лебедушкино озеро" переезжают на новое место под Тверью
В Твери началась подготовка к соревнованиям по джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро», которые пройдут 24 февраля под Тверью. В этом году состязания отмечают 20-летие, поэтому участников ждет ряд приятных изменений.
«Лебедушкино озеро-2019» обещает стать более зрелищным, чем в предшествующие годы. Для гостей будет организована развлекательная программа: катание на собачьих упряжках, выставка военной техники и техники МЧС, стрелкового оружия, интерактивная площадка «Русские богатыри». Также соревнования переедут в «Парк «Полигон», который находится на 155-м километре трассы М-10.
На абсолютно новых и еще необкатанных трассах участники покажут трюки и перевороты. Все желающие смогут сделать запоминающиеся фото с подготовленными внедорожниками спортсменов и джип-клуба «Лебёдушка».
ИСТОЧНИК KP.RU