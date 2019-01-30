2019-01-30T09:11:56+03:00
Общество

Соревнования по джип-триалу и джип-спринту "Лебедушкино озеро" переезжают на новое место под Тверью

Мероприятие обещает стать более зрелищным
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
«Лебедушкино озеро» в этом году отмечает юбилей Фото: vk.com/Джип-клуб "ЛЕБЁДУШКА"/ Анастасия Завьялова«Лебедушкино озеро» в этом году отмечает юбилей Фото: vk.com/Джип-клуб "ЛЕБЁДУШКА"/ Анастасия Завьялова
Изменить размер текста:

В Твери началась подготовка к соревнованиям по джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро», которые пройдут 24 февраля под Тверью. В этом году состязания отмечают 20-летие, поэтому участников ждет ряд приятных изменений.

«Лебедушкино озеро-2019» обещает стать более зрелищным, чем в предшествующие годы. Для гостей будет организована развлекательная программа: катание на собачьих упряжках, выставка военной техники и техники МЧС, стрелкового оружия, интерактивная площадка «Русские богатыри». Также соревнования переедут в «Парк «Полигон», который находится на 155-м километре трассы М-10.

На абсолютно новых и еще необкатанных трассах участники покажут трюки и перевороты. Все желающие смогут сделать запоминающиеся фото с подготовленными внедорожниками спортсменов и джип-клуба «Лебёдушка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор в тяжелом состоянии в реанимации
Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери
В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери
Жителям Твери утром пришлось ждать маршрутки около часа
За ночь на полигоны вывезли 6000 кубометров снега из Твери
Следственные органы напали на след преступника, который рассылал ложные сообщения о минировании в Твери
Тверской автотранспортный союз опровергает информацию о повышении цены за проезд на городском маршруте №10
60-летний мужчина убил свою сожительницу во время бытовой ссоры в Тверской области
Росгвардейцы нашли двух пропавших мальчиков в Тверской области
В Твери продолжаются проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании
В шесть школ Твери пришли письма с информацией о заминировании
Медики Тверского врачебно-физкультурного диспансера осмотрели в 2018 году почти 100 тысяч человек
Водитель КАМАЗа собрал тройной “паровозик” на трассе М-10 в Тверской области
СК Тверской области проверяет информацию о незаконном удержании людей в реабилитационном центре
За мат в подъезде житель Твери заплатит штраф
За нерасчищенные крыши в Твери управляющие компании в 2018 году заплатили около 2 млн рублей
В Твери женщина получила травмы от упавшего с крыши снега
Более 7 470 домов было обследовано в рамках регионального жилищного надзора в Тверской области в 2018 году
30-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве мужчины, тело которого нашли год спустя в чужой могиле
Директора школы будут судить за взятку в Твери
На выставке «Фототехника XX века» жители Твери смогут заглянуть в камеру-обскуру и «сделать выстрел» из фоторужья
Тверская филармония приглашает на вальс