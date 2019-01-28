Дома в центре Твери оцепила полиция

СЕГОДНЯ 20:43 2019-01-28T20:59:02+03:00

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28 января около 20 часов вечера дом, расположенный по адресу Тверской проспект, 15, что в центре Твери, оцепило несколько полицейских машин.

- Въезд в арку нашего соседнего дома (ул. Советская,7) перекрыт машиной с мигалкой. Еще одна аналогичная машина стоит на выезде из двора к набережной. Люди из двух подъездов стоят на улице, по двору ходят полицейские, в том числе и с собаками. Но жителям нашего, соседнего, дома пока не сказали выходить, - рассказал "КП" очевидец событий.

Также он сообщает, что у старшей по дому попросили ключи от чердака.

- Идет какая-то проверка. На первых этажах дома отключили свет. Как говорят сами жители, поступил сигнал о заминировании и он проверяется, но это не факт, - уточнил собеседник.

Полиция пока никак не комментирует происходящее. В том числе, учения это или нет.