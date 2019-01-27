2019-01-27T20:44:15+03:00
Происшествия

На 10-летнего мальчика упала сосулька с крыши дома в Твери

Ребенок госпитализирован, проводится проверка
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Следователи проверяют работу УК. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиСледователи проверяют работу УК. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

27 января в Твери пострадал ребенок из-за падения на него сосульки с крыши дома №71, расположенного на улице Горького. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Следователи СУ СК РФ осмотрели место происшествия и опросили мальчика, которого госпитализировали в нейрохирургическое отделение ГБУЗ ТО «Детская областная клиническая больница».

После чего было организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой дадут правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

- Действиям должностных лиц администрации города также будет дана юридическая оценка, в связи с чем они будут опрашиваться, истребоваться документы, подтверждающие их должностной статус, полномочия, изучаться правомерность их действий (бездействия) по обеспечению безопасной среды жителей муниципального образования, - комментируют в СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП в Тверской области при лобовом столкновении погибли водители машин
И лопата не лишняя: Тверь чистят от снега всеми возможными средствами
Оказалось, что все жители Твери хотят в Арктику
По поводу гибели на пожаре в Тверской области женщины проводится доследственная проверка
В Конаковском районе Тверской области в Волге утонул мужчина
23-летний парень решил поиграть в автоугонщика, но был вычислен и задержан в Тверской области
Жителей Твери приглашают в городской сад на Арктический фестиваль
В Андреаполе Тверской области устанавливается личность человека, погибшего на пожаре
Тверь засыпает: Техника убирает снег с обочин и чистит тротуары
Две бани сгорели в разных районах Тверской области
В результате ДТП в Вышневолоцком районе Тверской области погиб человек
Музыкальная встреча "Озеро Надежды" пройдет в ДК "Пролетарка" Твери
В Тверской области пропал 28-летний Василий Веселков
Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям быть внимательнее в снегопад
26 января, согласно народному календарю, жителям Твери советуют сидеть дома и наблюдать за кошкой
В Твери на прохожего напали с молотком, чтобы отобрать сотовый телефон
Нетрезвых водителей будут ловить в Тверской области
Семейная суббота, приуроченная к Татьяниному дню, пройдет в Твери
В Твери научат росписи по дереву
Тверской музей фотографии "Искра" уже принимает первых посетителей
Ремонт на Санкт-Петербургском шоссе в Твери закончен, движение транспорта восстановлено
В одном из поселков Тверской области все дома укрыты опасной наледью и снегом
На новые даты переносится "Нашествие – 2019" в Тверской области