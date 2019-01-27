На 10-летнего мальчика упала сосулька с крыши дома в Твери

СЕГОДНЯ 20:39 2019-01-27T20:44:15+03:00

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27 января в Твери пострадал ребенок из-за падения на него сосульки с крыши дома №71, расположенного на улице Горького. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Следователи СУ СК РФ осмотрели место происшествия и опросили мальчика, которого госпитализировали в нейрохирургическое отделение ГБУЗ ТО «Детская областная клиническая больница».

После чего было организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой дадут правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

- Действиям должностных лиц администрации города также будет дана юридическая оценка, в связи с чем они будут опрашиваться, истребоваться документы, подтверждающие их должностной статус, полномочия, изучаться правомерность их действий (бездействия) по обеспечению безопасной среды жителей муниципального образования, - комментируют в СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.