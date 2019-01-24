Донорами в 2018 году стали почти семь тысяч жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 19:30 2019-01-24T19:30:16+03:00

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В Тверской области в 2018 году донорские службы заготовили почти 7 892 литра крови. Это на 204 литра больше, чем в предыдущем году.

Кровь добровольно сдали почти 7 000 жителей региона, из которых 1 792 человека стали донорами впервые.

- В настоящее время структура службы крови области представлена Тверской станцией переливания крови. В ее состав входят территориальные отделения заготовки крови в Вышнем Волочке, Ржеве, а также отделения переливания крови в областной клинической больнице и Кашинской ЦРБ, - рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

С донорами в Тверской области более 120 человек, каждый второй сотрудник также сдает кровь, а 29 специалистов даже получили звание «Почётный донор России».