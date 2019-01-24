Мобильные бригады врачей осмотрели свыше четырех тысяч жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-24T10:31:09+03:00

Еще шесть тысяч человек прошли обследование на передвижном флюорографе

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В Тверской области подвели итоги работы мобильных медицинских бригад в 2018 году. За это время медики совершили 78 рейдов. Они осмотрели 4 055 жителей, из которых 738 получили направления на дообследование, а 68 были направлены на госпитализацию в Тверь.

Врачи узких специальностей побывали за год во всех районах Тверской области. На места выезжали врачи клинической больницы, городских больниц №№ 6 и 7, а также диспансеров Твери. В состав группы входили - кардиолог, эндокринолог, онколог, невролог, нефролог, уролог, отоларинголог, офтальмолог, гастроэнтеролог, акушер-гинеколог, уролог и сердечно-сосудистый хирург.

Еще 6 000 жителей региона прошли обследование на передвижной флюорографической установке Тверского противотуберкулезного диспансера. В 2018 году флюорограф проехал по 15 районам области. В каждом из них медики оставались около недели.

Своевременные обследования и профилактика позволили снизить заболеваемость туберкулезом на 15,1%, а смертность - на 33,8%.

В областном правительстве уточнили, что рейды врачей и выезды передвижной флюорографической установки продолжатся и в 2019 году.