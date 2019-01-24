2019-01-24T09:08:05+03:00
Общество

В Тверской области дешевеют яйца, свинина и вареная колбаса

Зато продолжают дорожать овощи
Виктория ЖУКОВА
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Стоимость яиц в последнее время скачет то вниз, то вверхСтоимость яиц в последнее время скачет то вниз, то вверхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверьстате продолжают следить за стоимостью продуктов в магазинах Верхневолжья. На минувшей неделе сильных скачков цен в большую сторону отмечено не было.

Больше всего подорожали яблоки – почти на 5%. Следом идет капуста, у которой повышение на 3,5%. На третьем месте сосиски с 1,9%. Также немного прибавили в цене овощи (лук и морковь), пшено и хлеб из ржаной муки.

Зато стоимость яиц стала резко снижаться. Десяток за неделю подешевел на 6,4% и стал стоить в среднем в регионе 66 рублей.

Еще дешевле стал рис на 2,3%, подсолнечное масло – на 2,5%, молоко – на 1,7%, вареная колбаса – на 1,4% и свинина - тоже на 1,4%.

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