Поисковики нашли фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-23T12:40:01+03:00

Работы проводились специально зимой, потому что упал самолет на болотах

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В Тверской области в Лихославльском районе поисковики обнаружили фрагменты военного самолёта. Полевые работы проходили в рамках второй поисковой экспедиции проекта «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт».

Стартовала экспедиция в начале января. Участие в ней приняли 12 членов поисковых отрядов «Исток», «Тверичи», «Земляки» и «Звезда». Необходимость проведения работ зимой была связана с тем, что самолёт упал в труднодоступном и болотистом месте.

-В настоящее время поисковики продолжают архивную работу: исследуют найденные части самолёта, чтобы определить модель и номер боевой машины, а также пытаются установить судьбу экипажа, - сообщает правительство Тверской области.

Подробности о работе поисковиков в Лихославльском районе читайте на сайте “КП”-Тверь” позже.