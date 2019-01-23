2019-01-23T11:10:13+03:00
Общество

Работу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области проверяет прокуратура

Проверка была организована по обращению граждан
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Многие дома остались без ремонтаМногие дома остались без ремонтаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Тверская прокуратура проверяет работу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на соблюдение требований законодательства при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и полноте реализации мероприятий программы капитального ремонта.

Проверка была организована после многочисленных обращений граждан.

Напомним, что ранее было установлено, что в срок не завершили реализацию мероприятий краткосрочного плана на 2017 год по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Так, капитальный ремонт вовремя не провели в жилых домах Твери, Калязина, Западной Двины и Селижарово.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Скорая" ехала больше часа к пострадавшему в аварии под Тверью ребенку
На два часа полностью перекроют движение транспорта по Санкт-Петербургскому шоссе в Твери
Выставка конаковского фаянса «Мир чудес Владимира Сергеева» открывается в Твери
Водитель иномарки пострадал в ДТП в Твери
Житель Твери попытался украсть из магазина бутылку водки и шоколадки
43-летний мужчина отравился угарным газом на пожаре в жилом доме в Твери
Внедорожник врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
Тепло в микрорайон "Южный" планируют запустить в ближайшее время
Выставка "Китайский Новый год" открывается в Твери
Стая агрессивных бродячих собак пугает жителей Твери
Проводится доследственная проверка по факту коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери
Тепло в дома, попавшие в зону коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери, начнут пускать уже утром 23 января
В областном роддоме, попавшем в зону отключения тепла в микрорайоне в Южный Твери, установлены обогревательные приборы
Мигрант заплатит штраф за попытку дать взятку полицейскому в Тверской области
Тверская картинная галерея приглашает посетителей в мастерские реставраторов
Студенческий десант высадился на станции Тверь
По факту избиения подростков в Твери следователи СК возбудили уголовное дело
Перевозчик поднял стоимость проезда в пригородных автобусах Тверской области
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери осталась только одна полоса для движения транспорта
Экс-глава Зубцовского района Тверской области выплатит 150 тысяч рублей штрафа
В Твери без отопления остались один роддом, четыре детских сада, три школы и 55 домов
Трех пешеходов сбили за утро в Тверской области
Музыкальный театр «Ритм» приглашает жителей Твери на вечер песни и танца
Жителям Твери выдадут «блокадный паек»
В Тверской области жителям поселка продавали просроченные продукты