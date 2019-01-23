Работу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области проверяет прокуратура
Проверка была организована по обращению граждан
Многие дома остались без ремонтаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Тверская прокуратура проверяет работу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на соблюдение требований законодательства при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и полноте реализации мероприятий программы капитального ремонта.
Проверка была организована после многочисленных обращений граждан.
Напомним, что ранее было установлено, что в срок не завершили реализацию мероприятий краткосрочного плана на 2017 год по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Так, капитальный ремонт вовремя не провели в жилых домах Твери, Калязина, Западной Двины и Селижарово.