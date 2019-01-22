Студенческий десант высадился на станции Тверь
В канун Дня российского студенчества сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Тверь была организована акция «Студенческий Десант». В акции приняли участие студенты 3 курса юридического факультета Тверского колледжа имени Коняева.
Ребятам рассказали о правовой стороне поведения в публичных местах и на железнодорожных объектах, административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и общественно опасных деяний на железнодорожном транспорте.
Молодёжи также продемонстрировали специальные средства и учебное огнестрельное оружие, состоящее на вооружении органов внутренних дел и используемое транспортными полицейскими, разрешили примерить каски и бронежилеты, надеть противогаз.
Ребята активно задавали интересующие их вопросы. В завершении мероприятия будущие юристы поблагодарили участников акции за познавательную беседу и с удовольствием фотографировались на память - сообщает пресс-служба Линейного отдела МВД России на станции Тверь.