Студенческий десант высадился на станции Тверь

СЕГОДНЯ 19:14 2019-01-22T19:14:37+03:00

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В канун Дня российского студенчества сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Тверь была организована акция «Студенческий Десант». В акции приняли участие студенты 3 курса юридического факультета Тверского колледжа имени Коняева.

Ребятам рассказали о правовой стороне поведения в публичных местах и на железнодорожных объектах, административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и общественно опасных деяний на железнодорожном транспорте.

Молодёжи также продемонстрировали специальные средства и учебное огнестрельное оружие, состоящее на вооружении органов внутренних дел и используемое транспортными полицейскими, разрешили примерить каски и бронежилеты, надеть противогаз.

Ребята активно задавали интересующие их вопросы. В завершении мероприятия будущие юристы поблагодарили участников акции за познавательную беседу и с удовольствием фотографировались на память - сообщает пресс-служба Линейного отдела МВД России на станции Тверь.