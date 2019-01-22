Музыкальный театр «Ритм» приглашает жителей Твери на вечер песни и танца

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-22T16:17:33+03:00

Изменить размер текста: A A

27 января Музыкальный театр «РИТМ» ДК "Пролетарка" Твери вновь приглашает всех на новую творческую встречу.

Сразу на входе гостей ждет сюрприз – волшебный барабан, который соберет фанты с названиями самых любимых и популярных песен. Наибольшее количество голосов, отданное за то или иное произведение, позволит песне-победителю стать первой в копилке «пролетарского» караоке - кафе в исполнении всех желающих.

На этот раз, наряду с многожанровым репертуаром - от русского романса, академического

пения до современной эстрады, которые участники Музыкального Театра исполнят не только

сольно, но и вместе с залом - прозвучит и оперетта!

А далее музыка уступит место танцу, а точнее, мастер-классу по танцам. Проведет его для гостей Танцевально-спортивный клуб «Овация».

Обстановку вечера создадут - старый рояль, импровизированная кухня с ароматом кофе и бессменный ведущий программы, в роли которого выступит главный режиссер Дворца культуры «Пролетарка» Юрий Лукиенко.

Завершится вечер песней «Озеро надежды» в исполнении руководителя проекта Музыкальный театр, Лауреата Всероссийского конкурса исполнителей народной песни Любови Жарковой и музыканта Дениса Рукина.

Малый зал ДК "Пролетарка"

Начало в 15.00.