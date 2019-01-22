2019-01-22T10:10:12+03:00
Происшествия

Служебная собака смогла за считанные минуты найти вора в Твери

Безработный молодой человек похитил строительный пылесос
Виктория ЖУКОВА
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Кинолог Дмитрий Ларионов со своей собакой немецкой овчаркой по кличке Нэсс Фото: УМВД России по Тверской областиКинолог Дмитрий Ларионов со своей собакой немецкой овчаркой по кличке Нэсс Фото: УМВД России по Тверской области
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38-летний житель Твери обратился за помощью к полицейским. Он рассказал, что утром из подъезда его дома, который находится на улице 15-лет Октября, украли строительный пылесос. Владелец оставил его на некоторое время без присмотра.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог с немецкой овчаркой по кличке Нэсс.

Пес сразу взял след и за считанные минуты привел полицейских к дому, где скрывался подозреваемый. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался безработный 27-летний местный житель. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В пресс-службе УМВД России сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

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