Служебная собака смогла за считанные минуты найти вора в Твери
38-летний житель Твери обратился за помощью к полицейским. Он рассказал, что утром из подъезда его дома, который находится на улице 15-лет Октября, украли строительный пылесос. Владелец оставил его на некоторое время без присмотра.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог с немецкой овчаркой по кличке Нэсс.
Пес сразу взял след и за считанные минуты привел полицейских к дому, где скрывался подозреваемый. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался безработный 27-летний местный житель. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
В пресс-службе УМВД России сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.