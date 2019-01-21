2019-01-21T17:49:08+03:00
Общество

Всех желающих приглашают написать пробный ЕГЭ по информатике и ИКТ в Твери

Попробовать свои силы можно будет на дне открытых дверей в ТвГУ
Виктория ТУШКОВА
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ЕГЭ по информатике и ИКТ – один из экзаменов по выборуЕГЭ по информатике и ИКТ – один из экзаменов по выборуФото: Роман ЗЛОБИН
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Математический факультет ТвГУ проводит день открытых дверей 27 января 2019 года в 11 утра. Все пришедшие смогут испытать свои силы в пробном ЕГЭ по информатике и ИКТ. Это будет бесплатно — сообщает Тверской государственный университет.

Мероприятие пройдёт по адресу: Тверь, Садовый переулок, дом 35, корпус №3 ТвГУ, аудитория 314. Всю информацию можно уточнить по телефону: 8 (4822) 58-56-83.

ЕГЭ по информатике и ИКТ – один из экзаменов по выбору. Его придётся сдавать тем, кто планирует поступать на такие специальности, как автоматизация и управление, информационная безопасность, и многие другие.

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